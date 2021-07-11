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الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء"

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الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء" الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء"
أشاد بالمقاومة الشعبية وبطولات أبناء القبائل بالمحافظات المجاورة

الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في

قال محافظ البيضاء، اللواء الركن ناصر السوادي، اليوم الأحد، إن المعارك المندلعة بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي انتقلت من المديريات المحررة صوب مديرية البيضاء، التي لا يفصلها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلومترات، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، وجه محافظ البيضاء خلال تفقده أوضاع المقاتلين في الخطوط الأمامية لجبهة الصومعة؛ إدارة شرطة المحافظة بتأمين مديرية الصومعة وتفعيل قسم الشرطة، وأكد على أن المعارك والمواجهات انتقلت من مديرية الصومعة التي باتت محررة بالكامل إلى مديرية البيضاء التي لا يبعدها عن مركز المحافظة سوى 6 كيلومترات.

وأشاد اللواء "السوادي" بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، وأبناء القبائل من المحافظات المجاورة وبقية محافظات الجمهورية الذين يساندون معركة تحرير البيضاء، مشيراً إلى أن جبهة الحازمية بمديرية الصومعة تعتبر شرارة التحرير لكل شبر من مديريات محافظة البيضاء.

وتفقد المحافظ جرحى الجيش والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في المديرية.

ويأتي ذلك بعد حوالي أسبوعين من إعلان اليمنية المعترف بها، إطلاق معركة النجم الثاقب لتحرير المحافظة الإستراتيجية من المتمردين الحوثيين، حققت فيها القوات المشتركة تقدماً متسارعاً وحررت مديريتي الزاهر والصومعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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