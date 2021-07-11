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برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

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برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

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قال النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، إن رأيه في الجلسة العامة لمجلس النواب التي قال خلالها «المرأة أحد أسباب التحرش الجنسي» ليس به تحامل على المرأة، مشيرا إلى أن الشارع لا يخدش حياء أحد.

وأضاف هاشم، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الأحد، أن ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء، منها الشاب الذي يقوم بارتداء شورت في الشارع.

وأوضح أن المرأة التي تقوم بارتداء ملابس غير مناسبة تُمنع من دخول الجامعة، ولابد من محاسبتها، مقترحا بأن يكون هناك أماكن للتبرج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن البلطجة أصبحت مثالا لنا في الأفلام التي نراها مؤخرا في السينما، لافتاً إلى أن الإفراط في الحرية هو الإفلات ذاته، معقبا: «المجتمع الأوروبي مجتمع منفتح».

المصرى اليوم

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