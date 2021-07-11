أخبار عاجلة

مذكرًا بـ«يناير 2011».. الغنوشي يطالب التونسيين بالنزول إلى الشوارع -
«تمرد تونس» تؤيد قرارات قيس سعيد: «أتى حاميًا للبلاد من الإرهاب والفساد» -
رفع 409 حالات إشغال للمقاهي والمحال في الهرم (صور) -
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض

Print
"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض "سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض
بنسبة تجاوزت 97%

جدّد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض لثلاث سنوات قادمة، بعد أن اجتاز المستشفى التقييم الشامل لتحديد مدى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة من قبل المركز، بنسبة تجاوزت 97%.

وفي التفاصيل.. واصل المستشفى تميزه بعد أن حصل على نسبة 100% في متطلبات ومعايير السلامة الأساسية، حيث تُعد هذه النتائج تأكيداً على تمسّك المستشفى بقواعد الجودة وإرشادات السلامة وهو ما يجعله في أعلى مستويات التصنيف الخاصة بالمستشفيات على مستوى المملكة بشكل عام، ويعكس المكانة المميزة التي يحظى بها على صعيد تقديم خدمات الرعاية الصحية وتحقيق رضا المرضى محلياً وإقليمياً وعالمياً.


يشار إلى هذا الاعتماد تأكيداً على جهود الخدمات الطبية في وزارة الداخلية المستمرة وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الداخلية وذويهم وتطبيق أفضل المعايير العالمية والمحلية، لنظم المعالجة والخدمة الصحية والإجراءات الإدارية، التي تهدف إلى تسهيل سير العمل وخدمة المرضى والمراجعين بفعالية كبيرة ومستوى عالٍ من الأمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

الكونغو.. شرطي يقتل طالبًا جامعيًا لعدم ارتدائه كمامة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة

إسرائيل تقصف أهدافًا في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة