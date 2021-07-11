مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

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قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في حالة تعافٍ جيد، لافتًا إلى أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدل نمو إيجابيا في أزمة كورونا بنسبة تقدر بـ3.6%.

وتابع «عبدالعال»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر الذي انخفض في بداية أزمة كورونا تجاوز الـ40 مليار دولار، وهذا يعني أن الاحتياطي بدأ يتعافى بشكل إيجابي، رغم أزمة كورونا وانخفاض عائدات السياحة التي كانت تقدر بـ13 مليار دولار.

ولفت إلى أن معدل التضخم انخفض من 33% مع بداية الإصلاح الاقتصادي لـ3.8% في مايو الماضي، كما أن معدل البطالة انخفض لـ7%، ومعدل نمو حجم الودائع وصل لرقم تاريخي يقترب من الـ6 تريليونات جنيه مصري، وهذا الأمر له دلالته في ظل أزمة كورونا.