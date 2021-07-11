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رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام»

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رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام» رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام»

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انفعل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أحد مسؤولي وزارة التخطيط، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، قائلا: «لا تتدخل في عمل اللجنة ولا توجهها».

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة .

وانتقد رئيس لجنة الشباب، حديث الدكتور مصطفى عبدالمعين، مسؤول الرياضة بوزارة التخطيط، بعدما تحدث الأخير عن وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط والشباب، فيما يخص إعداد الموازنة، وطالب لجنة الشباب بالقيام ببعض الخطوات، ما دفع رئيس اللجنة لمقاطعته وسحب الكلمة منه.

ووجه رئيس لجنة الشباب، كلامه لمسؤول وزارة التخطيط، قائلا: «خرجت عن سياق الحديث، تم منحك الكلمة للحديث عن دور وزاراتك ولكنك تطرقت لعمل اللجنة»، مضيفا: «لا تتدخل في عمل اللجنة ولا توجهها».

المصرى اليوم

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