رئيس «شباب النواب» ينعل على مسؤول بوزارة التخطيط: «خرجت عن سياق الكلام»

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انفعل الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على أحد مسؤولي وزارة التخطيط، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، قائلا: «لا تتدخل في عمل اللجنة ولا توجهها».
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أشرف صالح المدير التنفيذي للوزارة، والدكتور أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بالوزارة .
وانتقد رئيس لجنة الشباب، حديث الدكتور مصطفى عبدالمعين، مسؤول الرياضة بوزارة التخطيط، بعدما تحدث الأخير عن وجود تنسيق بين وزارتي التخطيط والشباب، فيما يخص إعداد الموازنة، وطالب لجنة الشباب بالقيام ببعض الخطوات، ما دفع رئيس اللجنة لمقاطعته وسحب الكلمة منه.
ووجه رئيس لجنة الشباب، كلامه لمسؤول وزارة التخطيط، قائلا: «خرجت عن سياق الحديث، تم منحك الكلمة للحديث عن دور وزاراتك ولكنك تطرقت لعمل اللجنة»، مضيفا: «لا تتدخل في عمل اللجنة ولا توجهها».