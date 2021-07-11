ركن الطفل يخطف الأضواء في معرض الكتاب

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احتل ركن الأطفال بمعرض الكتاب مرتبة الصدارة بين الأجنحة الأكثر اهتماماً وإقبالاً من رواد معرض الكتاب خاصة من الأسر المصرية التي حرصت على اصطحاب أطفالها باليوم الحادي عشر لمعرض الكتاب للاستزاده من محتويات الجناح المتخصصة.

يضم الجناح العديد من دور النشر والمكتبات التي تقدم للأطفال مجموعة متنوعة من روايات الاطفال والمواد التعليمية المطعمة بالرسومات المبهجة والجاذبة للطفل والتي تساهم في تنمية مهاراته بالإضافة إلى تقديم العديد من أساليب التعلم التي تساعده على المزيد من الابداع والابتكار، وأهم مايميز الجناح وساهم في جعله جاذباً لرواده بالإضافة لمحتواه الثقافي والفني يكمن في، التخفيضات الهائلة التي حرصت دور النشر على تفعيلها بالجناح استهدافا لمزيد من الترويج لإصداراتها، كما حرصت بعض الاسر على تنظيم ورش رسم وتلوين مصغرة لأطفالها داخل الجناح.

صرح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأن ركن الأطفال بمعرض الكتاب يمثل أحد أهم الخدمات الثقافية التي تتيحها وزارة الثقافة للاسر المصرية بهدف إكساب النشء العديد من المهارات السلوكية والمعرفية من خلال الكتب والأدوات والوسائل التعليمية والتربوية المتطورة التي يتيحها الجناح للأطفال، معرباً عن سعادته البالغة بكم الإقبال الجماهيري المبهر الذي حظيت به محتويات ركن الأطفال بالمعرض هذا العام والذي يعكس زيادة الاهتمام والوعي لدى الأسرة المصرية بقيمة تلقي المعرفة واكساب النشء المهارات اللازمة لتنمية مداركهم.