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نهائي يورو 2020 ..تعرف على تشكيل إنجلترا وإيطاليا

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نهائي يورو 2020 ..تعرف على تشكيل إنجلترا وإيطاليا نهائي يورو 2020 ..تعرف على تشكيل إنجلترا وإيطاليا

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أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة إيطاليا في المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبييه – كايل ووكر – هاري ماجواير – جون ستونز – لوك شاو.

خط الوسط: كالفين فيليبس- ديكلان رايس- ميسون ماونت.

خط الهجوم: هاري كين- رحيم ستيرلنج.

فيما سيبدأ روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – ليوناردو بونوتشي – جيورجيو كيلليني – إيميرسون.

خط الوسط: ماركو فيراتي – جورجينو – نيكولا باريلا.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني.

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