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تركيب وحدة استزراع سمكى فى الإسكندرية لتلبية احتياجات أهالى العجمى (صور)

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قام مشروع «معاً من أجل تنمية » التابع للكنيسة الأسقفية بمصر، الأحد بتركيب وحدة استزراع سمكى بمنطقة العجمي، بهدف سد وتلبية احتياج المنطقة من الأسماك ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم، بمجتمع العجمى بجمعية قرية الأمل للأطفال ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسة الفرح للتنمية.

وذكر بيان للكنيسة، أن وحدة الاستزراع السمكى هي نظام بيئي يتكون من أسماك ونباتات في دورة مغلقة لتوفيرها بشكل صحى. وشارك في النشاط الدكتورة ندى ألفى ثابت عضو مجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة الجمعية ووفد ممثل من إدارة الأندية بوزارة التضامن الاجتماعى. ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، ومؤسسة مصر الخير، ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التي تعمل في ذات الاتجاه الذي ترتبط به مبادرتهم.

تركيب وحدة استزراع سمكى فى الاسكندرية لتلبية احتياجات اهالى العجمى (صور)
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الاسكندرية لتلبية احتياجات اهالى العجمى (صور)
تركيب وحدة استزراع سمكى فى الاسكندرية لتلبية احتياجات اهالى العجمى (صور)

المصرى اليوم

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