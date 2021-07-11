أخبار عاجلة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة -
بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو) -
توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد» -
الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد -
«أتمنى أن تخرج منه بسلام».. لميس الحديدي تعلق على الوضع في تونس -
الرئاسة التونسية: قيس سعيد علق عمل البرلمان لمدة 30 يومًا -
«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو) -
رضا عبد العال: الأهلي لا يستحق الفوز على الإنتاج.. والحكم أهداه نقاط المباراة -
موسيماني: هدف والتر بواليا أمام الإنتاج الحربي «هدية من الله» (فيديو) -
الأهلي والإنتاج الحربي.. كشري يشن هجومًا على محمد معروف: «حكم ظالم» (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ارتفاع ضحايا تفجير السودان إلى 5 قتلى و6 مصابين

Print
ارتفاع ضحايا تفجير السودان إلى 5 قتلى و6 مصابين ارتفاع ضحايا تفجير السودان إلى 5 قتلى و6 مصابين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت حكومة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، في بيان صحفي، إن حصيلة التفجير ارتفعت لـ5 قتلى و6 مصابين. وأضافت أن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على أحد الجناة وسيتم تقديمه للمحاكمة.

حسب الرواية الحكومية الصادرة الأحد، فإن الهجوم نفذه شخصان مجهولان استقلا دراجة نارية وألقيا قنبلتين يدويتين على المواطنين بنادي الأمير الرياضي في ضاحية سلبونا بمدينة بورتسودان، ونتج عنه مقتل 3 أشخاص في الحين وإصابة آخرين. وبحسب البيان فإن الهجوم سبقته عدة أحداث نفذها مخربون في مناطق متفرقة في مدينة بورتسودان.
وأضاف أن «بعض أحياء القطاع الجنوبي ببورتسودان شهدت أمس الأول استهداف القوات المشتركة من قبل متفلتين أطلقوا أعيرة نارية بشكل مباشر عليها ونتج عنها إصابة فرد من الدعم السريع بعيار ناري على الفخذ في الرجل اليسري». وفي الثامنة من صباح السبت نشب شجار في عربة حافلة نقل عام تسبب في إصابة أحد المتشاجرين بإصابة بليغة أدت لوفاته. وتحركت الشرطة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم فتح بلاغ بالقتل العمد، وفقا للبيان.

وبعد استلام ذوي المجني عليه الجثمان لإكمال مراسم الدفن، تم غلق الطريق الدائري بالقرب من مقابر حي المطار وتسبب ذلك في إعاقة حركة المرور، ما أدى لحرق شاحنة. ولم يكتف المخربون بذلك؛ بل قاموا بإطلاق أعيرة نارية أدت لإصابة شخصين جرى إسعافهما للمستشفى.

وأشارت حكومة ولاية البحر الأحمر إلى أن هذه الأحداث دفعت بعض المواطنين المقيمين بالقرب من الحدث للاحتجاج وإغلاق الطريق، وتحركت قوة مشتركة للمنطقة وتم فتحه مجددا وتثبيت ارتكازات بالموقع. ودعت جميع المواطنين بضبط النفس وأخذ الحيطة والإبلاغ عن أي مخربين.

وطمأنت حكومة البحر الأحمر في بيانها، السودانيين بأن أجهزة الشرطة والعدل قادرة على ضبط أعمال التخريب التي تعتبر دخيلة على مجتمع الولاية وفرض واقع آمن ومستقر. وكانت مدينة بورتسودان الواقعة على ساحل البحر الأحمر شهدت أحداث دامية بين قبيلتي النوبة والبني عامر خلفت عشرات القتلى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة

تعليق ناري من خالد الغندور على رسالة أفشة

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

توفيق السيد: ركلة جزاء الأهلي أمام الإنتاج «صحيحة».. وأيمن أشرف كان يستحق «الطرد»

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد