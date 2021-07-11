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«زي النهارده».. وفاة الإمبراطورة أوجيني 11 يوليو 1920

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«زي النهارده».. وفاة الإمبراطورة أوجيني 11 يوليو 1920 «زي النهارده».. وفاة الإمبراطورة أوجيني 11 يوليو 1920

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مازال المصريون يذكرون هذه الإمبراطورة جيداً حيث ارتبط اسمها بحضورها حدث مهم في تاريخ وهو حفل افتتاح قناة السويس الأسطورى في 16 نوفمبر 1869 كما اعتبرها المؤرخون واحدة من فاتنات التاريخ اللائى لعبن أدواراً تاريخية مهمة باعتبارها كانت السيدة الأولى في الإمبراطورية الفرنسية وقيل إنها كانت تحكم من خلف ستار وهناك فصل في كتاب أنيس منصور «من أول نظرة» يصف فيه جمالها وقصة صعودها منذ خرجت من إسبانيا شابة صغيرة مع أمها إلى باريس، وكيف تم زواجها من نابليون الثالث، كما وصف شخصيتها المفعمة بالثقة والأنوثة والتميز والتطلع، مما جعل الإمبراطور نابليون الثالث يختارها دون كل فتيات باريس زوجة وإمبراطورة لفرنسا في يناير 1853وأوجينى مولودة في غرناطة بإسبانيا في 5 مايو 1826 وتعلمت في فرنسا وأحس الفرنسيون بدورها كإمبراطورة في إقامة علاقة سياسية حميمة مع إنجلترا لكن ما إن تعاظم نفوذها حتى بدأت المؤامرات تحاك ضدها بالأخص بعداندلاع الحرب السبعينية بين وفرنسا ومنى الإمبراطور بالهزيمة ورأى الفرنسيون أنها سبب هذهالمأساة وثاروا عليها ونصحها سفير إيطاليا في باريس بالهرب لإنجلترا، ففعلت ولحق بها زوجها وابنها لويس،وتوالت عليها الكوارث فقد قتل ابنها لويس شاباً في حرب الزولو،ثم مات الإمبراطور وبقيت في منفاها في الظل تجترآلامها وغلبها الحنين لمصر فكررت زياراتها لها، ونزلت أول مرة في فندق سافوى ببورسعيد وفى 1920 وهى في الرابعة والتسعين قررت الاستقرار في بلدها إسبانيا، وبعد وصولها اشتد عليها المرض وتوفيت في العام نفسه تحديدا «زي النهارده»فى 11 يوليو 1920.

المصرى اليوم

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