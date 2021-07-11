«زي النهارده».. وفاة الكاتب سلامة أحمد سلامة 11 يوليو 2012

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لم يكن سلامة أحمد سلامة مجرد كاتب كبير وإنما كان محل إجماع من جماعة الصحفيين والقراء معا من حيث توافق قلمه وقناعاته النى ظل ثابتا عليها ولم يقايض عليها وفق الظروف أو مع تعاقب الأنظمة وقد عاش يدافع عن الحق والحقيقة ولم يختلف أحد على مصداقية قلمه ومواقفه وتميزت كتاباته بالسلاسة والوضوح والسهولة والعمق واشتباكها مع القضايا الهامة أما عن سيرته فتقول إنه ولد في 1932، والتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة وتخرج في 1953 وقد حصل أيضا على ماجستير الصحافة والإعلام من جامعة مينيسوتا الأمريكية في 1967 وبدأ صحفيا في أخبار اليوم بعد عام من تخرجه، وعمل بها بقسم الشؤون الخارجية ثم مراسلا لـها في ألمانيا ثم انتقل لجريدة الأهرام وعمل بقسم الشؤون الخارجية، وخلال عمله بـها سافر مجددا لألمانيا عام 1969 للعمل مراسلا لـها وعاد للعمل في قسم التحقيقات الخارجية بـالأهرام وتولى رئاسته ثم صار مدير تحرير ونائب رئيس تحرير الأهرام من 1987 إلى 2009 ثم ترأس تحرير مجلة «وجهات نظر» من 1999 إلى 2008، وكان آخر منصب يشغله رئيس مجلس التحرير لصحيفة الشروق وأنهى فيها مسيرته وظل محتفظا بعنوان عموده الصحفى الذي كان يكتبه منذ أوائل الثمانينات في جريدتى الأهرام ثم الشروق وهو«من قريب» وإلى جانب مقالاته فإن له مجموعة من الكتب تناول فيها تطورات الأوضاع في مصر والمنطقةالعربية مثل«المناطق الرمادية»و«الشرق الأوسط الجديد» و«الصحافة على سطح صفيح ساخن»وقد حصد سلامة جوائز عديدة إلى أن توفى«زى النهارده» في 11 يوليو 2012.