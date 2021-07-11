«زي النهارده».. وفاة الإمام محمد عبده 11 يوليو 1905

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كان الإمام محمد عبده أحد أعمدة التجديد في الفكر الإسلامى،وأحد دعاة الإصلاح وواحدمن أعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة، الذين حرروا العقل العربى من الجمود الذي أصابه لقرون، كما شارك في إيقاظ وعى الأمة نحو التحرر،وبعث الوطنية،بالقول والعمل وكان ممن شاركوا في ثورة عرابى،وكان أحد أقطاب مدرسة إحياء الاجتهاد الفقهى لمواكبة التطورات السريعة في العلم، ومسايرة حركة المجتمع وتطوره في مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والثقافية، وهو مولود في 1849 بقرية محلة نصر بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، وفى 1866 التحق بالأزهر، وفى 1877 حصل على العالمية، وفى 1879 عمل مدرساً للتاريخ بمدرسة دار العلوم وفى 1882 اشترك في ثورة أحمد عرابى ضد الإنجليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفى لبيروت لمدة ثلاث سنوات،وسافر بدعوة من أستاذه جمال الدين الأفغانى إلى باريس في 1884 وهناك أسس صحيفة العروة الوثقى، وفى 1885م غادرها إلى بيروت، وفى العام ذاته أسس جمعية سرية باسم (العروة الوثقى ) وفى سنة 1886 اشتغل بالتدريس في المدرسة السلطانية وفى بيروت تزوج من زوجته الثانية بعد وفاة زوجته الأولى وفى سنة 1889 عاد إلى مصر بعفو من الخديو توفيق، ووساطة تلميذه سعد زغلول وإلحاح نازلى فاضل على اللورد كرومر، كى يعفوعنه وقد اشترط عليه «كرومر» ألا يعمل بالسياسة فقبل وفى 1889 عين قاضياً بمحكمة بنها، ثم انتقل لمحكمة الزقازيق ثم محكمة عابدين ثم صار مستشارا في محكمة الاستئناف في 1891 وفى 3 يونيو 1899 صدر مرسوم خديوى وقعه الخديو عباس حلمى الثانى بتعيين الإمام مفتياً للديار المصرية، وكان منصب الإفتاء قبل ذلك يضاف لمن يشغل وظيفة مشيخة الجامع الأزهر وبهذا المرسوم استقل منصب الإفتاء عن منصب مشيخة الجامع الأزهر، وصارالشيخ محمدعبده أول مفت مستقل لمصرمعين من قبل الخديوعباس حلمى وقد أصدر الإمام 944 فتوى استغرقت المجلدالثانى من سجلات مضبطة دارالإفتاء بأكمله وفى 25 يونيو 1890، عين عضواً في مجلس شورى القوانين وفى عام 1900 أسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات، إلى أن كانت نهاية المسيرة الحافلة«زي النهارده»فى 11 يوليو 1905حيث لقى الإمام ربه عن سبع وخمسين سنة، ودفن بالقاهرة ورثاه العديد من الشعراء.