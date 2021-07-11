لتجنب سرقة البيانات وكلمات المرور.. «7» إجراءات أساسية للتأكد من سلامة التطبيقات قبل تحميلها من «بلاى ستور»

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ظهر فى الآونة الأخيرة الكثير من برامج القرصنة، بجانب تطبيقات احتيالية تعمل على سرقة بيانات المستخدمين وأموالهم، فعلى الرغم من أن التطبيقات يتم مراجعتها بشكل دورى قبل السماح لها بالدخول إلى «جوجل بلاى»، إلا أنه نظرًا للتطور المستمر الذى تشهده التكنولوجيا، ساعد المحتالين فى اختراق عوامل الأمان داخل جوجل بلاى.

وفقًا لتقرير نشره الموقع الرسمى لـ «AV-TEST»، أحد أهم البرامج العالمية لمكافحة الفيروسات، يقوم المحتالون فى البداية بالدخول كتطبيقات نظيفة قبل إضافة الشفرة الضارة من خلال سلسلة من التحديثات.

على سبيل المثال Faketoken Trojan سيئ السمعة، الذى يسرق معلومات بطاقتك الائتمانية عن طريق انتحال صور وأسماء تطبيقات حجز سيارات الأجرة.

يمكن لتطبيقات البرامج الضارة الوصول إلى معلوماتك الخاصة بعدة طرق، منها: سرقة جهات الاتصال الخاصة بك والصور، قراءة رسائلك النصية، حفظ كلمات مرورك بعد كتابتها، الاستيلاء على معلومات حسابك المصرفى.

ويمكن التحقق من تطبيقات بلاى ستور الضارة من خلال عدة خطوات تتضمن:

الخطوة 1: تجنب متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية

لا يتم إنشاء جميع متاجر التطبيقات داخل البلاى ستور، لذلك فإن استخدام متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية أمر محفوف بالمخاطر بدرجة كبيرة من نوع «إصابة جهازك ببرامج ضارة»، من خلال تثبيت التطبيقات من متاجر الجهات الخارجية، فإنك تتجاوز الإجراءات الأمنية الموضوعة لفحص التطبيقات بحثًا عن تهديدات البرامج الضارة، مما يسهل كثيرًا على المخترق التسلل إلى جهازك.

الخطوة 2: ابحث عن التطبيقات والخدع المزيفة

المعرفة قوة.. لذلك فإن معرفة كيفية التعرف على عمليات الاحتيال فى التطبيقات تعد مهارة لا تقدر بثمن. ففى حين أن متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية تشكل خطرًا أكبر عندما يتعلق الأمر بتنزيل تطبيقات مزيفة ومليئة بالبرامج الضارة، إلا أنها تتسلل أيضًا إلى Google Play من وقت لآخر.

إذن كيف تعرف ما إذا كان التطبيق آمنًا؟

انظر إلى اسم المطور الموجود أسفل اسم التطبيق مباشرةً. يجب أن يزودك بحث Google السريع بمعلومات تم التحقق منها حول المطور، مثل موقع ويب. إذا أنشأ المطور عددًا من التطبيقات، فمن المرجح أن يكون التطبيق جديرًا بالثقة.

تحقق لمعرفة عدد مرات تحميل التطبيق. إذا كان يحتوى على الكثير من التحميلات، فمن المرجح أن يكون تطبيقا نظيفا.

أيضًا، إذا كنت تقوم بتنزيل Facebook Messenger ولاحظت فجأة أنه قد تم نشره قبل بضعة أشهر فقط، فهذه علامة منبهة إلى أن التطبيق مزيف.

يمكنك العثور على كل هذه التفاصيل ضمن «قراءة المزيد» فى أى صفحة تطبيق فى متجر Google Play.

ومن بين الإجراءات المهمة، تعرف على ما يقوله الآخرون عن التطبيق المعنىّ. يجب أن يحتوى التطبيق الحقيقى على عدد كبير من المراجعات. من المحتمل أن يكون للرسالة المزيفة عدد قليل جدًا من تقييمات الخمس نجوم غالبًا.

هل لاحظت العديد من الأخطاء الإملائية أو النحوية؟.. هذه علامة مؤكدة على أن هذا التطبيق خبيث. غالبًا ما يتم إنشاء التطبيقات المزيفة على عجل، أو فى البلاد التى ليست اللغة الإنجليزية هى اللغة الأم لها.

إذا وجدت عرضًا يبدو جيدا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أن يكون تطبيقا خبيثا كذلك.

الخطوة 3: تحقق من أذونات التطبيق

تتيح لك قراءة قائمة أذونات التطبيق معرفة المعلومات والوظائف التى يمكن للتطبيق الوصول إليها على جهازك، والتى يمكن أن تكون ضرورية لتحديد ما إذا كان التطبيق مزيفًا أم لا.

احترس من طلبات الأذونات المشبوهة التى لا تتعلق بالغرض المقصود من التطبيق. من الواضح أن إنستجرام يحتاج إلى إذن للوصول إلى صورك، ولكن لا ينبغى أن يطلب Candy Crush قراءة بيانات السجل الحساسة الخاصة بك.

إذا كنت تريد التحقق من أذونات التطبيق قبل التثبيت، فانتقل إلى أسفل الصفحة، واضغط على «تفاصيل الأذونات» ضمن قسم المطور.

أيضًا، تتحقّق خدمة «Google Play للحماية» من التطبيقات عند تحميلها. وتفحص جهازك أيضًا بشكل دورى. وفى حال العثور على تطبيق قد يتسبّب بضرر، يمكن أن تتخذ خدمة «Google Play للحماية» عددا من الإجراءات مثل إرسال إشعار إليك لإزالة التطبيق أو إزالة التطبيق تلقائيًا.