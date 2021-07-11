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بالعربي والإنجليزي.. سعد لمجرد يطرح «السهرة صباحي» مع صابر الرباعي وريدوان

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بالعربي والإنجليزي.. سعد لمجرد يطرح «السهرة صباحي» مع صابر الرباعي وريدوان بالعربي والإنجليزي.. سعد لمجرد يطرح «السهرة صباحي» مع صابر الرباعي وريدوان

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طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، وتحمل اسم «السهرة صباحي»، ويشاركه فيها الغناء الفنان التونسي صابر الرباعي وريدوان.

الأغنية مزيج بين اللغتين العربية والإنجليزية، وهي من كلمات وألحان سليم عبدالله، اما الكلمات الإنجليزية وألحانها من تأليف ريدوان.

تقول كلمات الأغنية: «مادام حبيبي في احضاني انا اليوم سلطان زماني روحي ونحبو ويهواني فرحة عمري انا عشقتو من صغري وعشقني والعالم كلو سامعني الليلة حبوبي مدللني يلا غنو معانا La la la la la la .... Tonight all about you baby We dance till the morning light So let’s celebrate our love الليلة السهرة صباحي».

المصرى اليوم

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