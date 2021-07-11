هانى رمزى يستأنف عروض «أبوالعربى فى مهمة رسمية»

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استأنف النجم هانى رمزى تقديم العرض المسرحى الجديد «أبوالعربى» للمخرج تامر كرم، أمس الأول، وذلك بعد توقفه بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على أحد المسارح بمدينة نصر. وأعاد العرض الفنان هانى رمزى بعد سنوات من الغياب على خشبة أبوالفنون، حيث كان آخر مشاركاته مع عدد من النجوم، وهم أحمد السقا ومنى زكى، ياسمين عبدالعزيز، شريف منير من خلال «كده أوكيه».

ولاقت أولى ليالى عرض «أبوالعربى فى مهمة رسمية» تفاعلاً كبيرًا من الجمهور أثناء بداية العروض، ويُسلط العرض الضوء على حياة أسرة اختفى عائلها عالم ذرة، والذى يفرض على ابنته زواجها من ابن عمها، حتى تتم الاستعانة بمحام الذى يأتى بشبيه للزوج المختفى ويجسده «أبوالعربى» والذى يحاول حل بعض المشكلات، ويأتى ذلك فى إطار من الكوميديا.

«أبوالعربى فى مهمة رسمية» بطولة هانى رمزى، داليا البحيرى، حجاج عبدالعظيم، عمرو عبدالعزيز، أحمد فتحى، ليلى عزالعرب، محمد جمعة، تأليف محسن رزق، إخراج تامر كرم.