أواجه تحديات الحب واختلاف الهوية الثقافية فى «?What Are You Willing To Do»

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تستعد المطربة اليمنية البريطانية نهى المقافى الشهيرة بلقب «إنتِ بنت» لطرح ألبومها الغنائى الأول بعنوان «?What Are You Willing To Do»، والذى تتناول خلاله قصة حب حقيقية جمعتها مع شاب أجنبى، لتنقل للجمهور قدرة الحب على مواجهة الاختلافات والتحديات الثقافية وتقبل الطرف الآخر.

ويضم الألبوم 5 أغنيات تروى كل منها مرحلةً من قصة حب نهى فى مقطوعات موسيقية عذبة وألحان متناغمة تنساب خلالها الكلمات العربية والإنجليزية فى أولى أغنيات الألبوم You & Me، لتصوّر تجربة نهى الشخصية والتى دفعتها إلى كسر قيود التقاليد والتعبير عن شخصيتها الحقيقية دون خوف.

وتتميز أغنية الآر آند بى «Control» بأسلوب أكثر حيوية يجمع الآلات الوترية وإيقاعات البيانو مع كلمات تسلط الضوء على مشكلة العديد من السيدات فى محاولة تجاوز الحدود التى تفرضها البيئات المحافظة.

وتصور أغنية «Heaven» الحب على أنه بوابة للتخلص من هذه القيود الاجتماعية، فإيقاعاتها تتميز بطاقة من السعادة والتفاؤل مع إيقاعات حيوية وموسيقى البوب المستوحاة من نمط فرقة ماسيف آتاك البريطانية.

وفى أغنية «WAYWTD» تهدئ سرعة الإيقاع من جديد لتروى كلماتها دور الشريك فى نجاح العلاقة على وقع أنغام الجاز الحزينة.

وتصف نهى شعورها: «يحمل موضوع هذه الأغنية أهميةً كبيرةً بالنسبة لى كونى أواجه تحديات اختلاف الهوية الثقافية فى المملكة المتحدة، لذلك كنت أخشى ألا ألقى القبول الكامل من عائلة الشاب الذى أحبه بسبب هذه الفوارق».

وتختتم أغنية «Telling My Mother» الألبوم بإيقاع إلكترونى هادئ، حيث تتحدث الأم عن عرض زواج مدبّر لابنتها، مما يدفع نهى للكشف عن تفاصيل قصة حبها مع الشاب الأجنبى.

واختارت المغنية الشابة لقب «إنتِ بنت»، والذى يُستخدم عادةً للتقليل من شأن الفتيات، لتغيير الصورة النمطية والارتقاء بمكانة المرأة وتمكين دورها.

اكتشفت المغنية والمنتجة نهى المقافى، المعروفة بلقب «إنتِ بنت»، حبها للموسيقى فى حفلات الزفاف اليمنية، وذلك قبل أن تدرك موهبتها بغناء موسيقى الآر آند بى والهيب هوب والراب والروك معًا.

ولم تتمكن من تنمية شغفها فى طفولتها بسبب قيود مجتمعها، لكنها عملت على تطوير موهبتها الموسيقية بنفسها، ونجحت فى إطلاق ألبومها الأول What Are You Willing To Do فى فبراير الماضى فى لندن خلال فترة الإغلاق الأولى من كورونا، بدعمٍ من العائلة والأصدقاء، لتروى للجمهور قصتها مع العائلة والحب والثقافات المتنوعة.

ولاقت الانطلاقة الأولى للمغنية تغطية إعلامية قوية، حيث تحدث عنها برنامج «بى بى سى آرابيا إكسترا» وإذاعة «بى بى سى» راديو لندن ومجلات «سين نويز وباستل ووردبلاى ماجازين».