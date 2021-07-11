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حريق ضخم يلتهم معرضين تجاريين في طهطا بسوهاج.. والحماية المدينة تسيطر (صور)

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج حريقا ضخما نشب صباح اليوم في معرضين تجاريين بمدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج، دون وقوع إصابات أوخسائر بشرية.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، إخطارا من شرطة النجدة، باندلاع الحريق، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في معرضين تجاريين للملابس والأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل بشارع بورسعيد أكبر الشوارع التجارية بمدينة طهطا، وذلك أثناء غلقهما، وقد أتت النيران على محتويات المعرضين بالكامل، وشاركت 10 سيارات إطفاء في إخماد النيران، وجرى إخماد الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجارى تحديد وبيان أسباب الحريق.

وقال شهود عيان لـ«المصرى اليوم» إن الحريق نشب في معرضين مقامين على مساحة ألفى متر مربع، وبهما ما يقرب من 100 باكية لأعمال البيع والشراء للملابس، والمصنوعات الجلدية، والأدوات المنزلية، ومستحضرات التجميل، وغيرها من متطلبات تجهيز العرائس، وقد اندلعت النيران بشكل مخيف ومفزع بالمعرضين، وأتت على محتوياتهما بالكامل، وتسببت ألسنة اللهب المتصاعدة في مغادرة سكان البرج السكنى المجاور للمعرض لشققهم السكنية خوفا من الحريق.

إخماد حريقين بمعرضين بطهطا بسوهاج
إخماد حريقين بمعرضين بطهطا بسوهاج
إخماد حريقين بمعرضين بطهطا بسوهاج
إخماد حريقين بمعرضين بطهطا بسوهاج
إخماد حريقين بمعرضين بطهطا بسوهاج

المصرى اليوم

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