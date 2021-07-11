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تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. والاسمنت فى الأحد 11 يوليو

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تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. والاسمنت فى الأحد 11 يوليو

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تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات والأسمنت خلال تعاملات اليوم الاحد 11 يوليو 2021، حيث انخفض سعر الحديد بمعدل 200 جنيه في الطن حاملاً بشرى للمواطنين قبل عيد الأضحى، وقرابة 1000 جنيه خفض في سعر طن الحديد الاستثمارى، فيما يشهد الاسمنت حالة من التذبذب في الأسعار وعدم ثباتها كل أسبوع بالزيادة والنقصان، وسط حالة من الركود التام في سوق المبيعات لمواد البناء، وسجل سعر طن حديد التسليح 14500 جنيه.

وأعلنت مصانع الحديد الأسعار الجديدة لشهر يوليو الجارى وسط ركود تام لسوق العقارات والبناء في .

وأعلن حديد عز عن انخفاض طن الحديد بواقع 200 جنيه للطن، وأبلغ حديد عز الوكلاء بالسعر الجديد ما يعني أن يصل سعر طن حديد عز إلى 14500 جنيه للطن.

وبعد إعلان عز عن أسعاره، تبعه إعلان شركات الحديد الأخرى عن الأسعار الجديدة.

وابدى تجار الحديد ارتياح نسبي لانخفاض الأسعار في الوقت الحالي وان كانت نسبة بسيطة، خاصة وأن السوق يعاني من تراجع كبير جداً في معدلات البيع ولم يكن هناك حاجة إلى زيادة الأسعار في الفترة السابقة في ظل التباطؤ الحالي في الطلب على الحديد، وتوقعوا انخفاض جديد في الأسعار لتصل إلى حوالى 1000 جنيه الفترة المقبل نظرا للركود.

أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم:

سعر طن حديد عز 14500 جنيه للمستهلك .

سعر طن حديد بشاى 14500 جنيه للطن .

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن .

أسعار الأسمنت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم :

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 828 جنيهات.

سعر طن أسمنت السويس 813 جنيه.

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 898 جنيها.

سعر طن أسمنت العسكري 850 جنيها .

سعر طن أسمنت سيناء 750 جنيها.

ويرى خبراء أن سوق العقارات ستشهد طفرة خلال الفترة القليلة المقبلة خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الدولة بهدف تيسير إجراءات الحصول على وحدات سكنية تناسب كل المستويات وكان آخرها المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة لا تتجاوز 3%.

في سياق متصل، كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن زيادة معدل الصادرات من الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، لتصل لنحو 36 مليون دولار مقابل 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستحوذت 7 دول على نحو 86 % من الصادرات خلال تلك الفترة، حيث تصدرت ليبيا قائمة هذه الدول و26 % من إجمالي الصادرات، وبلغت قيمتها 9.3 مليون دولار، بينما استحوذت كينيا على 20 % من الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، بينما جاءت السودان في المرتبة الثالثة وبلغت نسبتها 19.7 % من إجمالي الصادرات بقيمة 7.1 مليون دولار، ثم غانا بنحو 7.26 % بقيمة 2.61 مليون دولار.

على الجانب الآخر، أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في تقريرها الصادر عن أداء موانيها التابعة خلال عام 2020، أن تصدير الأسمنت المعبأ لغرب إفريقيا لأول مرة من الأرصفة الجديدة ساهم في زيادة إيرادات التحصيل بنسبة 15 % وحركة التداول بنسبة 18.5% وزيادة حركة الشاحنات بنسبة 38.1% وارتفاع حمولات سفن الحاويات بنسبة 11.6% مقارنه بالعام قبل الماضي.

المصرى اليوم

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