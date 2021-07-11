العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا

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ستشهد أجهزة الكمبيوتر بعض التغييرات الكبيرة فى برامج ويندوز الخاصة بهم فى وقت لاحق من هذا العام، حيث كشفت «مايكروسوفت»، الشهر الماضى، النقاب عن نظام التشغيل ويندوز 11، وهو أحدث نظام تشغيل يعمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وتقول الشركة إنه من المقرر طرحه بشكل نهائى فى أواخر هذا العام.

ونشر بانوس باناى، كبير مسؤولى منتجات «مايكروسوفت» لنظم التشغيل ويندوز والأجهزة، على مدونته، أن التغييرات الجديدة فى ويندوز 11 مستوحاة من التحولات فى استخدام الكمبيوتر الشخصى بين المستهلكين خلال جائحة كورونا مع زيادة العمل من المنزل والاتصال عن بُعد.

وكتب «باناى»: «هذا ما ألهمنا أثناء قيامنا ببناء الجيل التالى من (ويندوز) لنبنى لك مكانًا مألوفًا، حيث يمكنك البناء والتعلم واللعب، والأهم من ذلك الاتصال بجميع الطرق الجديدة».

ونستخلص من ذلك أن «ويندوز 11» يهدف إلى تلبية احتياجات المستخدمين عن بُعد.

وفى رد على استفسار عن نوعية أجهزة الكمبيوتر التى ستدعم ويندوز 11، أوضحت «مايكروسوفت» ذلك، حيث ذكرت أن ويندوز 11 تعمل على معظم أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز 10، ومتاحة حاليًا ترقية ويندوز 11 طالما أنها تعمل بالمواصفات المناسبة.

وأيضًا أصدرت «مايكروسوفت» فى البداية تطبيق PC Health Check لاختبار ما إذا كان جهازك يمكنه تشغيل ويندوز 11، ومع ذلك، قالت «مايكروسوفت» إن «الارتباك» حول كيفية تقييم الأداة لتوافق الجهاز دفع الشركة إلى إزالتها وفقًا لـ CNet، ولكن يمكن لأداة جديدة مفتوحة المصدر ومستقلة تسمى WhyNotWin11 أن تساعد المستخدمين فى معرفة ما إذا كان ويندوز 11 سيعمل أم لا.

ومن أبرز المميزات الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 11 أن الواجهة نفسها تبدو أكثر أناقة مقارنة بالإصدارات السابقة لـ«ويندوز»، فقد عزّز البرنامج تخطيطات Snap الخاصة به، والتى تتيح للمستخدمين التقاط تطبيق سريع على شاشتهم لدعم تكوينات متعددة اعتمادًا على ما يرغب فيه المستخدمون. ويدعم تطبيقات «أندرويد» المتاحة من خلال متجر تطبيقات «أمازون» على الرغم من أنه يفتقر إلى اتساع نطاق «جوجل بلاى»، والجدير بالذكر أن المتجر لا يزال يقدم أسماء كبيرة، بما فى ذلك «تيك توك».

أيضًا تم تجديد متجر «مايكروسوفت»، وأصبحت عناصر واجهة المستخدم أكثر تفصيلًا، وبخيارات كتابة مختلفة، بما فى ذلك خيار «اليد الواحدة» إذا كنت تستخدم جهاز Surface اللوحى.

ولكن ماذا لو غيرت رأيى بعد التحديث؟. إذا كنتَ تستخدم نظام التشغيل ويندوز 10 وتريد العودة بعد الترقية وضعت «مايكروسوفت» نظامًا يتيح للمستخدمين نافذة مدتها 10 أيام «حيث يمكنك العودة إلى نظام التشغيل ويندوز 10 مع الاحتفاظ بالملفات والبيانات التى جلبتها معك»، وبعد ذلك يتعين على المستخدمين نسخ البيانات احتياطيًا وإجراء «تثبيت نظيف»، ما يعنى إعادة تثبيت نظام التشغيل ويندوز 10 من البداية.

وتقول «مايكروسوفت»: «لو كنتَ سعيدًا باستخدام نظام التشغيل ويندوز 10، فلا داعى إلى الاندفاع، فلن تنسحب (مايكروسوفت) من نظام التشغيل ويندوز 10 فى أى وقت قريبًا، وستستمر فى دعمه حتى عام 2025».