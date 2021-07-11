أحمد عز ينتظر «العارف» و«هنيدى» و«موسى» فى الطريق.. الكوميديا تنعش دور العرض السينمائية

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حالة من الرواج تعيشها دور العرض السينمائية، خلال موسم الصيف السينمائى، خاصة مع اتخاذ عدد من المنتجين والموزعين قرارا بالمخاطرة بطرح أفلامهم المؤجلة رغم كونها ضخمة الإنتاج، وذلك بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وبدأ إقبال الجماهير على السينمات التى كانت تعيش حالة من الركود على مدار عامين خوفًا من انتشار الفيروس ضمن الإجراءات الاحترازية.

ونجح فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» فى تحقيق إيرادات مليون و426 ألف جنيه فى أول ليلة عرض له، بطولة كريم عبدالعزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين، وهو تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، ويجسد خلاله كريم عبدالعزيز أكثر من شخصية من بينها كاركتر الإعلامى الذى يناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى.

وكان كريم عبدالعزيز احتفل بانطلاق عرض الفيلم بصحبة صناعه بإحدى السينمات الضخمة بمنطقة المعادى الأسبوع الماضى وسط حضور كوكبة كبيرة من النجوم، وهو العمل الذى تأجل عرضه أكثر من مرة خوفًا من الخسارة التى قد تلحق بصناعه فى حال فشله فى الجذب الجماهيرى وتحقيق إيرادات تغطى تكاليفه، إلا أنه يعتبر أحد فرسان الرهان فى صدارة الإيرادات هذا الأسبوع وقبل انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائى.

وينتظر النجم أحمد عز عرض فيلمه «العارف»، 14 يوليو الجارى، ليدخل فى منافسة قوية مع كريم عبدالعزيز، وتامر حسنى، ضمن أفلام عيد الأضحى.

الفيلم إخراج أحمد علاء وتأليف محمد سيد بشير، ويشارك فى بطولته أحمد فهمى ومحمود حميدة إلى جانب ركين سعد وكارمن بصيبص ومحمود حجازى وريتا حايك، ويناقش من خلاله فكرة حرب المعلومات والعقول التى تمارس على الشعوب، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية حسب تأكيد كاتبه محمد سيد بشير، وهو العمل الذى تم تصويره ما بين بلغاريا وإيطاليا ومصر وماليزيا، وتم الاستعانة بفريق عالمى متخصص فى تنفيذ مشاهد الأكشن والحركة والتفجيرات.

ومن المتوقع أن يتم عرض فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقى، خلال الأيام المقبلة، بعد تأجيل عرضه عدة مرات، وهو عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، وهو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدى دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

وكذلك ينتظر عرض فيلم «موسى» بطولة كريم محمود عبدالعزيز وإياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة وصلاح عبدالله، إخراج بيتر ميمى 11 أغسطس، المقبل.

من ناحية أخرى تم رفع بعض الأفلام من السينمات نهاية الأسبوع الماضى ومنها فيلم «ثانية واحدة»، بسبب تراجع الإيرادات وهو ما يمثل صدمة كبيرة لصناعه خاصة الفنانة دينا الشربينى، التى أكدت أن فكرة الإيرادات لا تعنيها وليست مسؤولة عنها وأنها أدت دورها بأفضل صورة وقالت فى تصريحات لها خلال العرض الخاص لفيلمها «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»: «عملت اللى على»، وحقق الفيلم الأسبوع الماضى إيرادات ٦٤٣٥ جنيها فقط فى الأسبوع الثامن وإجمالى 3 ملايين و695 ألف جنيه.

ويعرض حاليًا فيلم «مش أنا» الذى نجح فى تحقيق 9 ملايين و689 ألف جنيه، الأسبوع الماضى ليصل إجمالى إيراداته إلى 18 مليونا و801 ألف جنيه فى أسبوعين فقط.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» – الذى يجسد دوره تامر حسنى - وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

فيلم «مش أنا» يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

وكذلك ينافس فى شباك التذاكر فيلم «أحمد نوتردام» وحقق الأسبوع الماضى 473 ألف جنيه، بطولة رامز جلال، غادة عادل، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، وهو من تأليف لؤى السيد، ومن إخراج محمود كريم، ليصل إجمالى إيراداته إلى 18 مليونا و839 ألف جنيه فى 8 أسابيع عرض.

ومتوقع أن يخرج من المنافسة قريبًا فيلم «ماما حامل» الذى جنى فى خامس أسابيع عرضه 336 ألف جنيه، تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام، نانسى صلاح، هدى الأتربى، شريف دسوقى، هدى مجد، سامى مغاورى، بدرية طلبة وسارة عبدالرحمن، تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج، رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى، ووصل إجمالى إيراداته إلى 4 ملايين و269 ألف جنيه.

بالإضافة لفيلم «ديدو» بعد تراجع إيراداته بشكل ملحوظ واكتفائه بتحقيق 354 ألف جنيه، فى الأسبوع الماضى بطولة كريم فهمى، محمد ثروت، هدى المفتى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى وهو من تأليف كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، ليحقق إجمالى 14 مليونا و88 ألف جنيه، فى 8 أسابيع.