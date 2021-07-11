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93 شكوى ضدّ المطارات في

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93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية 93 شكوى ضدّ المطارات في
أكثرها في طريف وأقلها في الدمام

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

بلغ مجموع الشكاوي التي رُصدت من قِبل المسافرين في شهر يونيو 2021 تجاه المطارات في 93 شكوى، وجاء مطار الملك فهد الدولي بالدمام الأقل في عدد الشكاوى، أما مطار طريف فكان من أكثر المطارات السعودية الذي سُجلت ضدّه شكاوى.

وكشف تقرير مؤشرات أداء الشكاوى لمقدمي خدمات المطارات، أن أكثر الشكاوى جاءت تجاه الخدمات والمرافق والمواصلات والأمتعة وإجراءات السفر ودرجة رجال الأعمال وخدمات ذوي الإعاقة والإجراءات الاحترازية وإجراءات السفر.

وجاء مطار الملك فهد الدولي بالدمام من أقل المطارات السعودية شكاوى بواقع شكوى واحدة خلال شهر يونيو الجاري، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار أبها الدولي بواقع شكويين.

في حين سجل أكثر عدد من الشكاوى ضد مطار طريف، بواقع 22 شكوى، ثم مطار وادي الدواسر بواقع 17 شكوى، وسجّل عدد 8 شكاوى ضد مطار حائل.

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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