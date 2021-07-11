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وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) مذكرة تفاهم مع شركة أتوس الفرنسية العالمية على هامش مشاركة الهيئة الأسبوع الماضى فى مؤتمر (4 أعوام من الآن 4YFN) ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للهاتف المحمول GSMA Mobile World Congress بمدينة برشلونة الإسبانية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين فى مجالات تسريع عمليات التحول الرقمى وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لعملاء الشركة انطلاقًا من مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى.

وتسعى شركة أتوس العالمية إلى توسيع عملياتها فى مصر لتقديم خدماتها إلى الأسواق العالمية، من خلال تقديم خدمات تطوير البرمجيات وخدمات الدعم الفنى وخدمات إدارة قواعد بيانات البنية التحتية وخدمات البيانات الضخمة وخدمات الأمن السيبرانى.

وتبلغ مدة العمل بمذكرة التفاهم ثلاث سنوات، تستهدف خلالها الشركة العالمية مضاعفة عدد العاملين بمركزها فى مصر من خلال تعيين وتدريب مجموعة من المهندسين والمتخصصين فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود لخدمة عملاء الشركة فى مختلف الأسواق العالمية. وأكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على تقديم الدعم اللازم لشركة «أتوس» العالمية لتيسير خطط أعمالها التوسعية فى مصر، فى إطار دور الهيئة لدعم المستثمرين الأجانب والمؤسسات والشركات العالمية من أجل تقديم خدمات التعهيد من مصر، ومساعدتهم على خدمة عملائهم بشكل أفضل فى جميع أنحاء العالم. وقال نورالدين بيهمان، الرئيس التنفيذى لمنطقة الأسواق النامية بشركة «أتوس»، إن شركته تعتزم مضاعفة استثماراتها وتواجدها فى مصر خلال الفترة المقبلة لما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية ووفرة فى المهارات المتخصصة والتطور الذى تشهده مصر فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقال المهندس أحمد الحرانى، مدير عام الشركة فى مصر، إن شركة «أتوس» العالمية تستهدف جعل مصر حجر الزاوية فى استراتيجيتها بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحتضن مصر قائمة طويلة من شركات التكنولوجيا العالمية التى تتخذ من مصر مركزًا للتوسع فى عملياتها التشغيلية وخدمة عملائها انطلاقا من فروعها فى مصر وذلك بأكثر من 20 لغة مختلفة ولأكثر من 100 دولة حول العالم.، وتبلغ حصة مصر السوقية فى قطاع تعهيد خدمات الأعمال العالمى حوالى ١٧٪، بينما شهدت مصر ارتفاعًا فى إيرادات الصادرات التكنولوجية لقيمة تتجاوز 4.1 مليار دولار خلال العام المنصرم.