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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة عدد خطوط الهاتف المحمول إلى 96.6 مليون خط فى يونيو 2020، مقابل 94 مليون خط فى يونيو 2019، بنسبة زيادة قدرها 2.8%.

وأوضح تقرير حديث للجهاز زيادة عدد مشتركى الإنترنت الثابت إلى 8 ملايين مشترك فى يونيو 2020، مقابل 6.9 مليون فى الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة 16.1%.

كما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق التليفون المحمول إلى 41.8 مليون مستخدم فى يونيو 2020، مقابل 36.5 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها، بزيادة 14.5%.

فى المقابل، تراجع عدد مستخدمى الإنترنت من خلال الموديم إلى 2.2 مليون مستخدم، مقابل 2.9 مليون، بنسبة انخفاض 22.5%.

وأشار الجهاز إلى زيادة عدد السنترالات إلى 1553 سنترالًا عام 2019- 2020، مقابل 1550، بزيادة 0.2%، كما بلغت حمولة السنترالات 22.8 مليون خط عام 2019- 2020، مقابل 21.6 مليون خط، بزيادة 5.8%. وبلغ عدد الخطوط الشغالة 11.0 مليون خط عام 2019- 2020، مقابل 9.7 مليون خط عام 2018- 2019، بنسبة زيادة %14.4. وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومى 106.1 ألف خط عام 2019- 2020، مقابل 114.0 ألف خط، بانخفاض 7.0%، كما انخفض عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص إلى 469.2 ألف خط عام 2019/2019 بنسبة انخفاض 8.8%.

وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالمنازل 6.8 مليون خط عام 2019- 2020، مقابل 6.4 مليون خط عام 2018- 2019، بنسبة زيادة 5.3%.

من جانب آخر، كشف تقرير حديث صادر عن جى إف كيه عن زيادة المبيعات خلال إبريل الماضى بنسبة مئوية %29، لتصل إلى مليون و304 آلاف جهاز بقيمة بلغت 253.9 مليون جنيه مقارنة بنحو مليون و12 ألف وحدة بقيمة 197.2 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وبحسب التقرير فقد تصدرت العلامة الكورية قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول بعدما استحوذت على حصة سوقية %31.4 من إجمالى نتائج أعمال القطاع تلتها العلامات الصينية المختلفة.