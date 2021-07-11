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منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية

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منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية

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لجأت شركة جوجل إلى بعض الممارسات المانعة للمنافسة فى خطوة استباقية للحد من متجر جالاكسى التابع لشركة سامسونج والحد من تحوله إلى منافس قوى للتطبيقات المتاحة على متجر بلاى.

وبحسب دعوى لمكافحة الاحتكار قدمها ائتلاف من 36 مدعيا عاما فى الولايات، فقد وجهت الدعوى الاتهام إلى جوجل بمحاولة الحد من توزيعات التطبيقات عبر أجهزة الإندرويد لمواجهة المنافسة مع متجر سامسونج والذى شهد تطويرا مؤخرا. وحددت الدعوى أساليب جوجل للحد من المنافسة سامسونج، حيث دفعت جوجل للمطورين لمنعهم من الالتفاف على متجرها.

وعلى الرغم من أن نظام الإندرويد يسمح بتحميل التطبيقات المنافسة وتحميل التطبيقات بشكل جانبى على عكس نظام أبل للتشغيل «إى أو إس»، بحسب ادعاءات جوجل.

وتدعى الدعوى القضائية أن هذا الانفتاح مزيف. لأنه فى حين أن العملاء لديهم من الناحية الفنية إمكانية اختيار مكان الحصول على التطبيقات، فقد حالت ممارسات جوجل التجارية دون ظهور منافس قابل للتطبيق فى متجر التطبيقات. وتقول الدعوى: شعرت جوجل بتهديد شديد عندما بدأت سامسونج بتجديد متجرها للتطبيقات، متجر سامسونج جالاكسى.

وتصف الدعوى أسلوب جوجل فى التعامل مع المتجر المنافس بأنه تهديد يحتاج إلى القضاء عليه بشكل استباقى.

المصرى اليوم

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