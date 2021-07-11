أخبار عاجلة

زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور» -
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

Print
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن تردى حالة مستشفى ميت برة بمحافظة المنوفية وعدم صلاحيته لتقديم الخدمات الطبية للأهالى.

وقال «شلبى» إن مستشفى «ميت برة» بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية يشهد حالة من الإهمال والتردى ونقص الخدمات الطبية المقدمة، فعلى الرغم من كونه مستشفى فإنه يقدم خدمات طبية أقل من التى تقدمها الوحدات الصحية، فغالبية التخصصات الطبية غير موجودة به، واقتصر دورها على تقديم التطعيمات فقط.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن المستشفى بُنى على مساحة كبيرة، ومكون من طابقين رئيسيين، فإن الأرض الفضاء التابعة للمستشفى غير مستغلة، وتتراكم بها الحشائش والزواحف والحشرات، وتُعتبر مأوى للكلاب الضالة والحيوانات النافقة، كما أن الدور الثانى بالمستشفى أصبح مخزنًا للأثاث التالف والمتهالك وتراكم أكوام القمامة والأتربة. وأضاف «شلبى»: «من كل ما سبق ذكره، فإن حالة التردى والإهمال التى يشهدها المستشفى تعوقه عن أداء دوره وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهالى مركز قويسنا والقرى والمجاورة»، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»

زعيم «إخوان تونس» يتهم قيس سعيد بـ«الانقلاب على الثورة والدستور»

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق

محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير)

«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير)