طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية

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تقدم الدكتور أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن تردى حالة مستشفى ميت برة بمحافظة المنوفية وعدم صلاحيته لتقديم الخدمات الطبية للأهالى.

وقال «شلبى» إن مستشفى «ميت برة» بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية يشهد حالة من الإهمال والتردى ونقص الخدمات الطبية المقدمة، فعلى الرغم من كونه مستشفى فإنه يقدم خدمات طبية أقل من التى تقدمها الوحدات الصحية، فغالبية التخصصات الطبية غير موجودة به، واقتصر دورها على تقديم التطعيمات فقط.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن المستشفى بُنى على مساحة كبيرة، ومكون من طابقين رئيسيين، فإن الأرض الفضاء التابعة للمستشفى غير مستغلة، وتتراكم بها الحشائش والزواحف والحشرات، وتُعتبر مأوى للكلاب الضالة والحيوانات النافقة، كما أن الدور الثانى بالمستشفى أصبح مخزنًا للأثاث التالف والمتهالك وتراكم أكوام القمامة والأتربة. وأضاف «شلبى»: «من كل ما سبق ذكره، فإن حالة التردى والإهمال التى يشهدها المستشفى تعوقه عن أداء دوره وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لأهالى مركز قويسنا والقرى والمجاورة»، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الصحية لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.