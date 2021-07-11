★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني أول ألقابه مع منتخب بلاده بعدما قاد التانجو لهزيمة البرازيل في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما فجر الأحد. وتقدم منتخب الأرجنتين بهدف على نظيره البرازيل، بقدم النجم دي ماريا عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزه الأول على حساب منتخب البرازيل في كوبا أمريكا، وأصبح سجل بطولات ليونيل ميسي، مع منتخب الأرجنتين، بطولة واحدة قبل اقترابه اعتزال كرة القدم، وسجل حافل بالبطولات مع برشلونة.

فرحة ليونيل ميسي بفوزه بأول بطولة مع منتخب بلاده، جسدتها الصور التي التقطت عقب انتهاء مباراة البرازيل والأرجنتين، ظهر البرغوث بفرحة جنونية وفي عينيه شوق كبير عقب تقبيله لكأس البطولة.

ليونيل ميسي يحقق أول بطولة مع منتخب الأرجنتين

ليونيل ميسي يحقق أول بطولة مع منتخب الأرجنتين

ليونيل ميسي يحقق أول بطولة مع منتخب الأرجنتين

ليونيل ميسي يحقق أول بطولة مع منتخب الأرجنتين

مبارة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار

ولم يحقق المنتخب الأرجنتيني لقب هذه البطولة منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن دي ماريا أول لاعب أرجنتيني يسجل هدفًا في نهائي كوبا أمريكا منذ أن فعلها سيزار ديلجادو في نسخة 2004. ولم يستطع نجوم الأرجنتين هز الشباك في نهائي كوبا أمريكا على مدار السنوات الماضية، رغم وصول الفريق للمباراة النهائية عدة مرات.