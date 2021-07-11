عفت نصار يفجر مفاجأة حول الغاء الدوري بسبب الأهلي

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أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق أن الدوري المصري الممتاز لن يكتمل هذا الموسم بشكل كبير.

وأضاف نصار في تصريحات تليفزيونية: لا يوجد في أي دوري على مستوى العالم أن يتم تأجيل ثمانية مباريات لفريقٕ ما نظراً لإرتباطاته بالمشاركة في بطولات أخرى، فلا يوجد مبرر لتأجيل هذا العدد من المباريات للنادي الأهلي لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا، فعلى أي أساس يتم قيد أكثر من 30 لاعب بقوائم الأندية ؟، لذلك أرى أن الدوري الممتاز من الصعب استكماله هذا الموسم نظراً لكثرة المؤجلات الخاصة للقلعة الحمراء، وفارق المباريات بين قطبي الكرة المصرية .