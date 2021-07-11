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عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

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عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي عفت نصار يلوم مدرب المقاصة بسبب تصريحاته عن الأهلي

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أكد عفت نصار نجم نادي السابق أن محمد عبدالجليل المدير الفني لفريق للمقاصة أخطأ في الإدلاء بتصريحاته حول مباراة فريقه أمام الأهلي، على الملأ وفي زمن السوشيال ميديا .

وقال نصار في تصريحات تليفزيونية: محمد عبدالجليل مدير فني متميز وأنا أعلم حسن نيته بشأن تصريحاته حول مباراة مصر للمقاصة أمام الأهلي ومطالبة لاعبي الفريق الفيومي بعدم الإحتكاك القوي بلاعبي المارد الأحمر نظراً لإقباله على مباراة صعبة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن المدرب أخطأ في الإدلاء بتلك التصريحات والتعبير عنها، خاصةً في ظل إنتشار السوشيال ميديا .

المصرى اليوم

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