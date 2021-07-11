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أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي

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أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي أبو مسلم: الأحمر سيخوض مباراة المقاصة بتشكيل نهائي افريقي

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أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر سيخوض مباراة للمقاصة ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز بالقوام الأساسي ولا مجال لإراحة بعض نجوم الفريق.

وأضاف أبومسلم في تصريحات تليفزيونية :

الأهلي سيخوض مباراة مصر للمقاصة بالتشكيل الأساسي الذي سيواجه به فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 17 يوليو الجاري، لذلك فإن بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء سيعتمد على القوام الأساسي غداً لتجهيز لاعبيه إلى النهائي القاري المرتقب والتتويج باللقب العاشر .

المصرى اليوم

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