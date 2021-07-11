المقاصة يجهز مفاجاة للأهلي في مواجهة اليوم

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اختار محمد عبدالجليل المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة العين السخنة، استعدادا لمباراة الأهلي المقرر إقامتها في السابعة مساءالأحد باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعصام صبحي ومحمد عادل أمو وأحمد صبيحة وفارس طارق وخالد مصطفى ومحمد دسوقي وعماد فتحي وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وزياد أشرف وأحمد عادل ميسي وهشام محمد وباسم مرسي وعبدالله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وسعيد الونش.

ويجهز الجهاز الفني للمقاصة مفاجاة في مباراة اليوم

وغادر اللاعبون المختارون في قائمة المباراة القاهرة مساء امس للانتظام في المعسكر المغلق، وخاض الفريق مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الأهلي على ملعب فندق إقامة الفريق.