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شهد المؤتمر الصحفي بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية التي تقام خلال الفترة من ١٠ حتى ١٨ يوليو الجاري حضور كلاً من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وطماش فارجا مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد الدولي يثق في مصر بشكل كبير وأسند إليها تنظيم البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية وخاصة هذا العام ببطولة العالم للكبار المؤهلة لأولمبياد طوكيو مرورا ببطولة العالم للناشئين في الإسكندري هذا الشهر وبطولة العالم للشباب في سبتمبر المقبل.

ووجه صبحي الشكر لمحافظة الإسكندرية ممثلة في المحافظ اللواء محمد الشريف والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة اللواء إسماعيل عبدالغفار على استضافة هذه البطولة للناشئين والبطولة المقبلة للشباب.

أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث أنه يثق في تحقيق منتخب مصر للإنجازات خلال المشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات

وقال العريان أن مصر تمتلك اللاعبين المصنفين الأوائل في مرحلة الناشئين وهم أحمد أسامة الجندي ومهند طارق وسلمى أيمن وأميرة قنديل، كما تشهد البطولة مشاركة ثنائي مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو وهم أحمد الجندي وأميرة قنديل.

كما أبدي اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية سعادته باستضافة مدينة الاسكندرية لبطولة العالم

و التي أكد خلال كلمته في مؤتمر الحديث عن بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين ان الإسكندرية هي المدينة الاسعد حطا بان تكون عاصمة الرياضة واقامة بطولة العالم بها هي شرف كبير ونتمني ان نستطيع ان نخرج هذا الحدث بشكل يليق بمصر .

وأضاف الشريف ان مصر دولة رائدة واثبتت جدارتها في ظل جائحة كورونا التي تؤورق العالم أجمع لكن مصر نجحت في تحدي هذا الفيروس اللعين واقامة هذا الكم من البطولات الدولية.

واشاد طماش مدير لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث بنظيره المصري الذي اسطتاع ان يبرز اللعبة في مصر واصبح يملك عدد كبير من اللاعبين في الصفوف الأولي على العالم ونجح في التأهل بالكوتة الكاملة إلى أولمبياد طوكيو.

وأشار طماش إلى ان مصر نجحت في كسب ثقة العالم اجمع بعد النجاحات المبهرة التي حققتها خلال هذا العام باستضافة العديد من الاحداث العالمية بنحاج متمنيا دوام النجاح والتوفيق في تنظيم هذه البطولة.

بينما حرص اللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على توجيه الشكر لكل من ساهم في تنظيم البطولة على أرض الأكاديمية والتي حملت برسالة شكر من الدكتور أحمد أبوالغيط رئيس جامعة الدول العربية.

وأضاف إسماعيل أن مشاركة ما يقرب من 165 لاعب ولا عبة والتي يمثلون 27 دولة في البطولة يعكس مدى ثقة العالم في مصر وتنظيمها للبطولات في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

ووجه عبدالغفار الشكر للدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعم الاتحادات الرياضية في تنظيم البطولات والتي ساهمت في تغيير وضع مصر على خريطة البطولات العالمية .

الجدير بالذكر أن ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة، بواقع 92 لاعبت و73 لاعبة من 27 دولة.

ويمثل مصر في منتخب الناشين أحمد الجندي ومهند طارق وعلي الدين سويلم ونور الدين كريم وعمر وائل عزت ومحمد حسام ويوسف قرني ومحمد الجندي وأدهم هاني فودة وإياد الكاشف.

بينما يمثل منتخب الناشئات سلمى أيمن وأميرة قنديل وهانيا طارق وملك خالد ومايا محمد ومريم عامر وأريج نور الدين.