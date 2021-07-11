الأهلى ومصر المقاصة بث مباشر في الدوري الممتاز 2021

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يواجه الاهلي نظيره مصر المقاصة 11 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشر في مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي من المقرر إقامتها على ستاد الجيش السويس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة من مساء اليوم الأحد. ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 48 نقطة فيما يحتل المقاصة المركز التاسع برصيد 37 نقطة. ويقود مصر المقاصة المدرب محمد عبدالجليل عقب رحيل المدرب السابق عظيمة الذي تقدم باستقالته بعد هزيمته أمام الزمالك بهدف دون رد.