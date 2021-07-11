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ميسي يحقق أول بطولة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل ..

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ميسي يحقق أول بطولة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل .. فيديو ميسي يحقق أول بطولة مع الأرجنتين ويتوج بلقب كوبا أمريكا على حساب البرازيل ..

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حقق ليونيل ميسي قائد الأرجنتيني أول ألقابه مع منتخب بلاده بعدما قاد التانجو لهزيمة البرازيل في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما فجر الأحد. وتقدم منتخب الأرجنتين بهدف على نظيره البرازيل، بقدم النجم دي ماريا عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

وحقق منتخب الأرجنتين فوزه الأول على حساب منتخب البرازيل في كوبا أمريكا، وأصبح سجل بطولات ليونيل ميسي، مع منتخب الأرجنتين، بطولة واحدة قبل اقترابه اعتزال كرة القدم، وسجل حافل بالبطولات مع برشلونة.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار

ولم يحقق المنتخب الأرجنتيني لقب هذه البطولة منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019.

المصرى اليوم

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