موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 للعاملين بالدولة مع الزيادات الجديدة

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أعلنتلوزارة المالية صرف الزيادات الجديدة مع مرتبات الشهر الجارى بداية من الغد الاثنين 12 يوليو 2021، حيث تقرر بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى تقديم مواعيد صرف المرتبات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2021، وتم تقسيم صرف مرتبات الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على مدار 5 أيام.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة في شهر يوليو 2021

وسيتم صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الاثنين 12 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 13 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 الأربعاء يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الاثنين 26 والثلاثاء 27 يوليو 2021.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة في شهر أغسطس 2021

سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية بداية من يوم الثلاثاء 17 أغسطس، ثم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس، وصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس 19 أغسطس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد 22 والاثنين 23 أغسطس.

موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة في شهر سبتمبر 2021

سيتم صرف مرتبات العاملين في 33 وزارة حكومية وهيئة بداية من يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وصرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 22 سبتمبر، وصرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 23 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يومي الأحد 26 والاثنين 27 سبتمبر.