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قالت الفنانة زينة رضا إن ولديها التوأم: زين الدين وعز الدين، يتحكمان في الكثير من قراراتها مثل اختيار الملابس، وأنها تحترم رأيهما للغاية.

أضافت زينة، خلال حوارها مع الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي في برنامج «et بالعربي»: «أولادي منعوني مثلا ألبس حاجة مفتوحة عشان دي حتة المفروض محدش يشوفها، وأنا بعملهم أن جسمهم مينفعش حد يلمسه لأنه بقينا بنخاف على الأولاد زي ما بنخاف على البنات بالظبط».

تابعت: «أنا بحترم رأي أولادي وبسمع كلامهم، واللي بيتكلم دايما ويتناقش ويدي أوامر وكده هو زين، واللي مبيتكلمش وبتاع حركات هو عز، وما شاء الله في واحد فيهم صوته حلو أوي معرفش إزاي، واحد بيغني والتاني بيمثل».

وتحدثت زينة عن السبب وراء عدم ظهور ولديها في الإعلام، وكشفت عن الطلب الذي ستطلبه من العريس في حال تقدم لها يوما ما.