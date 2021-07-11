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تقدم منتخب الأرجنتين بهدف على نظيره البرازيل، بقدم النجم دي ماريا عند الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول المقام حاليا بينهما في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.

يواجه المنتخب الأرجنتيني البرازيل، عند الساعة الثانية صباح اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، في نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار

ولم يحقق المنتخب الأرجنتيني لقب هذه البطولة منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019.