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قال ماريو بالما، المدير الفني السابق لسلة الأهلي، إنه تولى قيادة النادي الأحمر، لمدة شهرين فقط، ويصعب خلالها تقديم كل مالديه.

وأضاف ماريو بالما، في تصريحات تليفزيونية، أنه كان يعلم صعوبة مهمته في الأهلي، نظرا لضيق الوقت بجانب إصابة عدد من اللاعبين.

وواصل: «كنت أفضل تجديد عقدي مع الأهلي لكن لم يفاتحني أحد في هذه المسألة، والغموض كان يحيط بمستقبلي مع الأهلي بشدة».

وأردف: «طلبي الاستغناء عن إبراهيم الجمال ومودي الجارحي كذبة، وهذا لم يحدث، فخور للعمل بالأهلي، إنه أكبر الأندية العربية والإفريقية، ولكن عودتي للقلعة الحمراء مستحيلة، في وجود رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي».

واستطرد: «أيضًا الحديث عن أن سني الكبير سبب رحيلي كذبة، حتى عامين كنت متوج بعدد كبير بالألقاب القارية، ولكن يمكن القول بأنه مبرر لطيف لتوجيه الشكر لي».

وأتم: «الزمالك لم يفاتحني إلى الآن من أجل تدريبه، ولا أفكر في الانتقام من الأهلي».