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مدرب سلة : أوجوستي رفض عرض الإدارة بتمديد تعاقده براتب كبير

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مدرب سلة الزمالك: أوجوستي رفض عرض الإدارة بتمديد تعاقده براتب كبير مدرب سلة : أوجوستي رفض عرض الإدارة بتمديد تعاقده براتب كبير

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قال ياسر عبدالوهاب، مدرب سلة ، إن اتحاد كرة السلة المصري يساند القلعة البيضاء دائما ولاتوجد خصومة بينهما.

وأضاف ياسر عبدالوهاب، في تصريحات تليفزيونية: «اتحاد كرة السلة المصري يساند الزمالك في أوقات كثيرة، ولسنا في خصومة مع أي مسؤول بالاتحاد».

وأردف: «الزمالك هو أكثر الفرق الذي يحتاج لإبرام صفقات كثيرة لتدعيم صفوفه، في ظل رغبة عدد من اللاعبين في الرحيل، والاحتراف الخارجي، وهذه اللائحة ستمنعنا من ذلك».

وأتم: «إدارة الزمالك عرضت على أوجوستي تمديد تعاقده براتب كبير، ولكنه رفض ذلك العرض، أوجوستي بوش مدرب مميز، ولكنه مدرب محترف ونتمنى له التوفيق دائما، ومن الوارد عدم نجاحه في الأهلي».

المصرى اليوم

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