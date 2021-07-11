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قال ياسر عبدالوهاب، مدرب سلة الزمالك، إن اتحاد كرة السلة المصري يساند القلعة البيضاء دائما ولاتوجد خصومة بينهما.

وأضاف ياسر عبدالوهاب، في تصريحات تليفزيونية: «اتحاد كرة السلة المصري يساند الزمالك في أوقات كثيرة، ولسنا في خصومة مع أي مسؤول بالاتحاد».

وأردف: «الزمالك هو أكثر الفرق الذي يحتاج لإبرام صفقات كثيرة لتدعيم صفوفه، في ظل رغبة عدد من اللاعبين في الرحيل، والاحتراف الخارجي، وهذه اللائحة ستمنعنا من ذلك».

وأتم: «إدارة الزمالك عرضت على أوجوستي تمديد تعاقده براتب كبير، ولكنه رفض ذلك العرض، أوجوستي بوش مدرب مميز، ولكنه مدرب محترف ونتمنى له التوفيق دائما، ومن الوارد عدم نجاحه في الأهلي».