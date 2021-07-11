أخبار عاجلة

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ربيع ياسين: لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام ناديه.. ومن الصعب مهاجمة الأهلي والزمالك

Print
ربيع ياسين: لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام ناديه.. ومن الصعب مهاجمة الأهلي والزمالك ربيع ياسين: لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام ناديه.. ومن الصعب مهاجمة الأهلي والزمالك

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجت، الأهلي والزمالك ينفقون الملايين لحصد البطولات، وهما يختلفان عن أي ناد آخر.

وأضاف ربيع ياسين، في تصريحات تليفزيونية: «إنه يفضل الكرة الهجومية ولكني مدرب واقعي لايجوز مهاجمة الأهلي والزمالك، هذا صعب للغاية».

وأكمل: «لا يوجد مدرب يفضل مصلحة أحد على مصلحته الشخصية، ولايوجد مدرب يفكر في التفويت أو محاباة أندية منافسة».

وتابع: «لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام ناديه، وتصريحات محمد عبدالجليل لايقصد بها التهاون بل الحرص على سلامة لاعبي الأهلي وعدم تعرضهم للإصابة، وهذا الأمر كان سينفذه أيضا إذا كان من يمثل ، هو أو الإسماعيلي وليس الأهلي فقط».

واستطرد: «حصول بعض لاعبي الأهلي على راحة، من لقاء المقاصة لن يعوقه عن تحقيق المكسب، وأرفض اعتماد أي فريق على حارس مرمى واحد فقط طوال الموسم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب