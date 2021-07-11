ربيع ياسين: لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام ناديه.. ومن الصعب مهاجمة الأهلي والزمالك

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قال ربيع ياسين المدير الفني لفريق بتروجت، الأهلي والزمالك ينفقون الملايين لحصد البطولات، وهما يختلفان عن أي ناد آخر.

وأضاف ربيع ياسين، في تصريحات تليفزيونية: «إنه يفضل الكرة الهجومية ولكني مدرب واقعي لايجوز مهاجمة الأهلي والزمالك، هذا صعب للغاية».

وأكمل: «لا يوجد مدرب يفضل مصلحة أحد على مصلحته الشخصية، ولايوجد مدرب يفكر في التفويت أو محاباة أندية منافسة».

وتابع: «لا يوجد مدرب يقبل الخسارة أمام ناديه، وتصريحات محمد عبدالجليل لايقصد بها التهاون بل الحرص على سلامة لاعبي الأهلي وعدم تعرضهم للإصابة، وهذا الأمر كان سينفذه أيضا إذا كان من يمثل مصر، هو الزمالك أو الإسماعيلي وليس الأهلي فقط».

واستطرد: «حصول بعض لاعبي الأهلي على راحة، من لقاء المقاصة لن يعوقه عن تحقيق المكسب، وأرفض اعتماد أي فريق على حارس مرمى واحد فقط طوال الموسم».