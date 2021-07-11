بيراميدز يوجه رساله لنادي الرجاء المغربي بعد فوزه بلقب الكونفدرالية

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هنأ نادي بيراميدز نادي الرجاء المغربي بحصوله على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على نادي شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف في مباراة النهائي.

وهنأ بيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» شقيقه المغربي قائلا: «يتقدم نادي ‫#بيراميدز‬⁩ بخالص التهاني لنادي الرجاء المغربي الشقيق عقب التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية».

‏أضاف: «تنافسنا سويًا بشكل شريف وقوي خلال البطولة، وذهب اللقب لكم في النهاية، وتلك هي كرة القدم. تهانينا مرة أخرى ولنا لقاء في المواعيد القارية المقبلة».