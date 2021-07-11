أول تعليق من مدرب منتخب السيدات مع شباب القاهرة: «نراعي العادات والتقاليد»

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قال محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، إن هناك لغطا كبيرا أثير حول المواجهة الودية التي خاضها فريقه أمام منتخب القاهرة للشباب.

وأضاف محمد كمال، في تصريحات تليفزيونية: «منتخب السيدات قريب في المستوى من فريق شباب 16 سنة، وسبب خوض هذه المباراة الودية أمام مواهب القاهرة هو قربهم من مستويات اللاعبات في المنتخبات الإفريقية».

وأردف: «حذرنا اللاعبين واللاعبات من الالتحامات في المباراة، ونراعي الأعراف والعادات والتقاليد العامة، وحقق المطلوب من خوض هذه التمرينة».

وأكد: «نستعد حاليا لخوض البطولة العربية، ثم مواجهة تونس في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، ونتمنى من الجماهير والاعلام دعمنا ومساندتنا بدلا من الانسياق وراء الشائعات».