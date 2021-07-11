أخبار عاجلة

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أول تعليق من مدرب منتخب السيدات مع شباب القاهرة: «نراعي العادات والتقاليد»

Print
أول تعليق من مدرب منتخب السيدات مع شباب القاهرة: «نراعي العادات والتقاليد» أول تعليق من مدرب منتخب السيدات مع شباب القاهرة: «نراعي العادات والتقاليد»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال محمد كمال، المدير الفني لمنتخب للكرة النسائية، إن هناك لغطا كبيرا أثير حول المواجهة الودية التي خاضها فريقه أمام منتخب القاهرة للشباب.

وأضاف محمد كمال، في تصريحات تليفزيونية: «منتخب السيدات قريب في المستوى من فريق شباب 16 سنة، وسبب خوض هذه المباراة الودية أمام مواهب القاهرة هو قربهم من مستويات اللاعبات في المنتخبات الإفريقية».

وأردف: «حذرنا اللاعبين واللاعبات من الالتحامات في المباراة، ونراعي الأعراف والعادات والتقاليد العامة، وحقق المطلوب من خوض هذه التمرينة».

وأكد: «نستعد حاليا لخوض البطولة العربية، ثم مواجهة تونس في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، ونتمنى من الجماهير والاعلام دعمنا ومساندتنا بدلا من الانسياق وراء الشائعات».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021