تشكيل نهائي الكوبا.. ميسي يقود الأرجنتين ونيمار يحمل آمال البرازيل

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يواجه المنتخب الأرجنتيني البرازيل، عند الساعة الثانية صباح اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، في نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار

ولم يحقق المنتخب الأرجنتيني لقب هذه البطولة منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019.

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في آخر 5 مباريات، ولم يخسر في آخر 19 مباراة رسمية، فيما يسعى المنتخب البرازيلي للتتويج بعاشر ألقابه في هذه البطولة.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الإكوادور 3-0، ثم تغلب على كولومبيا 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

في المقابل، تأهلت البرازيل لدور نهائي كوبا أمريكا بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط أيضًا جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

وتغلبت البرازيل على تشيلي بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على بيرو بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.

وستشهد مباراة نهائي كوبا أمريكا صراعا من نوع خاص بين ميسي وزميله السابق في فريق برشلونة، نيمار، بحثا عن صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ويتصدر ميسي ترتيب هدافي البطولة، حيث سجل 4 أهداف حتى الآن وصنع 5، فيما سجل نيمار هدفين وصنع 3 آخرين.

لكن ميسي سيواجه صعوبة كبيرة في تسجيل الأهداف في المباراة النهائية خاصة وأن المنتخب البرازيلي لم يستقبل سوى هدفين طوال مشواره في البطولة.