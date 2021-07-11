أخبار عاجلة

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تشكيل نهائي الكوبا.. ميسي يقود الأرجنتين ونيمار يحمل آمال البرازيل

Print
تشكيل نهائي الكوبا.. ميسي يقود الأرجنتين ونيمار يحمل آمال البرازيل تشكيل نهائي الكوبا.. ميسي يقود الأرجنتين ونيمار يحمل آمال البرازيل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواجه الأرجنتيني البرازيل، عند الساعة الثانية صباح اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت ، في نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب ماراكانا.

تشكيل الأرجنتين:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: جونزالو مونتيل – كريستيان روميرو – نيكولاس أوتاميندي – ماركوس أكونيا

الوسط: رودريجو دي بول – لياندرو باريدس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – أنخيل دي ماريا

تشكيل البرازيل:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: دانيلو – ماركينيوس – تياجو سيلفا – رينان لودي

الوسط: فريد – كاسيميرو

أمامهما: إيفرتون – لوكاس باكيتا – ريتشارلسون

الهجوم: نيمار

ولم يحقق المنتخب الأرجنتيني لقب هذه البطولة منذ عام 1993، فيما يرجع آخر لقب توج به المنتخب البرازيلي في هذه البطولة لعام 2019.

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز في آخر 5 مباريات، ولم يخسر في آخر 19 مباراة رسمية، فيما يسعى المنتخب البرازيلي للتتويج بعاشر ألقابه في هذه البطولة.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

وتغلب منتخب الأرجنتين على الإكوادور 3-0، ثم تغلب على كولومبيا 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

في المقابل، تأهلت البرازيل لدور نهائي كوبا أمريكا بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط أيضًا جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة.

وتغلبت البرازيل على تشيلي بهدف نظيف، قبل أن يتغلب على بيرو بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.

وستشهد مباراة نهائي كوبا أمريكا صراعا من نوع خاص بين ميسي وزميله السابق في فريق برشلونة، نيمار، بحثا عن صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ويتصدر ميسي ترتيب هدافي البطولة، حيث سجل 4 أهداف حتى الآن وصنع 5، فيما سجل نيمار هدفين وصنع 3 آخرين.

لكن ميسي سيواجه صعوبة كبيرة في تسجيل الأهداف في المباراة النهائية خاصة وأن المنتخب البرازيلي لم يستقبل سوى هدفين طوال مشواره في البطولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

«مفيش روح والهجوم مكسح».. أحمد موسى يشن هجومًا على المنتخب الأولمبي

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

سمير كمونة للاعبي المنتخب: لازم تعرفوا قيمة تيشيرت مصر.. إنتوا مش طالعين رحلة

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

لجنة الحكّام تكشف عن آلية طلب طواقم التحكيم غير السعودية

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا