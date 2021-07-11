أخبار عاجلة

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت

Print
نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت
أشاد بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة

نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت

حذر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، من "الأدوات الخبيثة" لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وجاء تحذير الفريق محسن خلال اتصال هاتفي بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومقرها مدينة سيئون في حضرموت، وبعد يوم واحد على تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة طالبوا فيها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون.

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فإن نائب الرئيس "أشاد بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل استهداف مستمر من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية وأدواتها الخبيثة في إقلاق السكينة العامة".

كما حث نائب الرئيس اليمني على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتكاتف لحماية المكتسبات الوطنية وخدمة السكان وأمنهم بمحافظة حضرموت، التي قال إنها تجسد اليوم نموذجًا للدولة وللأمن والمواطنة المتساوية.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"