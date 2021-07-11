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"سبق" تستعرض جهود "شرطة الطائف" في نقاط الفرز بمواسم الحج الماضية

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أسهمت في عمليات ضبط مخالفي الأنظمة من خلال مراقبة الطرقات السريعة والبرية

اعتادت شرطة الطائف في مواسم الحج الماضية على القيام بأعمال الفرز والمنع لتجفيف المنابع في نقاط التفتيش الواقعة في حدود المحافظة، وهي "نقطة فرز كوبري عشيرة، ونقطة فرز السيل، ونقطة فرز الهدا، ونقطة فرز البهيتة". وفي موسم حج هذا العام تولت القوات الخاصة لأمن الطرق مهام هذه النقاط، إضافة إلى مهامها السابقة بنقاط الفرز والمنع بمداخل مكة المكرمة بجميع الاتجاهات.

وأسهمت شرطة الطائف سابقًا في عمليات رصد وضبط مخالفي أنظمة الحج في كل عام من خلال المراقبة الدقيقة للطرقات السريعة والبرية، والعمل على إعادة المخالفين بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وإحالة أوراقهم للجهات ذات الاختصاص التي تولت فرض العقوبات المترتبة بحجم ونوع كل مخالفة.

وشهدت "البهيتة" تطورًا ملحوظًا في الإمكانات والتجهيزات الحديثة في ظل تزايد زيارات المسؤولين من الجهات الأمنية والخدمية لتقديم الدعم والتسهيلات. ويأتي ذلك بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وبإشراف مستمر من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن نايف، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان.

يُشار إلى أن جهود شرطة الطائف مستمرة في موسم الحج لهذا العام من خلال نقاط الفرز والتفتيش داخل المحافظة، التي منها "نقطة المحمدية، ونقطة الميقات، ونقطة الخالدية، ونقطة يعرج".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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