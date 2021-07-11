أخبار عاجلة

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الملحم لـ "سبق" : أنا ضد بقاء "مارتينيز" مع النصر .. ورحيل (أمرابط) حق مشروع

Print
طالب بمنح "الصليهم " و "الحسن" مساحة أكبر وقال إن هدف إدارة "مسلي" اللقب الآسيوي

الملحم لـ

قال الناقد الرياضي عادل الملحم ، إن النصر يضع اللقب الآسيوي أول اهتمامه للموسم الرياضي الجديد 2021-2022 ، وإن الإدارة الشابة بقيادة مسلي آل معمر تعمل جاهدة لتحقيق ذلك وإسعاد جماهير "العالمي".

وعما يتردد إعلاميًا حول رحيل المغربي نور الدين أمرابط عن البيت النصراوي قال الملحم في تصريح لـ "سبق" : رحيل أمرابط لأي نادٍ حق مشروع فهو ( أي أمرابط) لاعب محترف ويبحث عن العرض الأفضل، وحقيقة لو القرار بيدي لأبدلت جلد الفريق، وأعلنت رحيل المحترفين الأجانب غير الفاعلين والمؤثرين على خريطة الفريق، وأولهم الأرجنتيني "مارتينيز" فأنا لست مع بقاء اللاعب إذا لم يضف للفريق ويُسهم في تحقيق الإنجازات، وجلب الأفضل".

وأشاد الملحم بالحضور اللافت للاعبي النصر عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن اللافت، مطالبًا منحهم مساحة أكبر في اللعب كأساسيين.

النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

خريجات "الصفوف الأولية": نحن مؤهلات لتدريس 7 تخصصات.. ويناشدن احتياجًا مستقلاً

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

الرئيس التونسي يقرر إقالة رئيس الوزراء وتجميد مجلس النواب

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"

شاهد.. الأمطار الغزيرة بلندن تحوّل محطة مترو إلى "مسبح أولمبي"