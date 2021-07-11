أخبار عاجلة

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في مؤتمر "كورونا" اليوم.. متحدث الصحة يستعرض مستجدات اللقاح ويجيب عن أبرز الاستفسارات

Print
"العبدالعالي" يتحدث عن الأوضاع العالمية للجائحة والمؤشرات الوبائية

في مؤتمر

تعقد وزارة الصحة اليوم الأحد المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 1194 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تونس تسجل 231 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 959 إصابة جديدة بفيروس كورونا

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع