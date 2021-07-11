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خسر منتخب مصر للشابات للكرة الطائرة امام منتخب بيلاروسيا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بكأس العالم تحت 20 سنة، والمقام في بلجيكا وهولندا حتي يوم 18 يوليو.

تقدم منتخب بيلاروسيا في الشوط الاول بنتيجة 25-23، فيما نجح منتخب مصر في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 26-24، وتفوق منتخب بيلاروسيا في الشوط الثالث بنتيجة 25-21،ونجح منتخب مصر في معادلة النتيجة مرة أخرى بالفوز بالشوط الرابع بنتيجة 25-15،وفازت بيلاروسيا بالشوط الخامس الفاصل بنتيجة 17-15.

وكان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة- أمس- أمام إيطاليا في افتتاح مباريات المجموعة، ويلتقي منتخب مصر غدا /الأحد/ مع المنتخب البولندي في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.