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هجوم بالهاون على قاعدة أمريكية في دير الزور شرقي سوريا

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هجوم بالهاون على قاعدة أمريكية في دير الزور شرقي سوريا هجوم بالهاون على قاعدة أمريكية في دير الزور شرقي سوريا

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ذكرت وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي العراقي أن عناصره شنوا هجوما بقذائف الهاون على قاعدة أمريكية في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، وفق ما أعلن التلفزيون السوري، ليلة الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، نقلا عن مصادر محلية، بـ«سماع دوي انفجار من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي»، على حد تعبير الوكالة.

ولم تذكر الوكالة السورية الحكومية أي تفاصيل بشأن سقوط ضحايا أو خسائر.

وتتمركز قوات أمريكية في عدة مواقع في سوريا، أبرزها قرب حقول نفط العمر وغاز كونيكو في دير الزور، وقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا.

المصرى اليوم

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