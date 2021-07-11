أخبار عاجلة

"العيسى": الدول العربية أنشأت 350 مركزًا بحثيًّا في الجامعات والوزارات -
محافظ كفر الشيخ يواسي أسرة غريق -
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020 -
«آخرهم دياب».. أزمات نصر محروس مع المطربين في «الاحتكار» لا تزال مستمرة (تقرير) -
قيس سعيد الداعين لحمل السلاح: من يطلق رصاصة سيواجه وابلًا -
كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر -
الزمالك ينتهي من صياغة عقود تجديد عقد أشرف بن شرقي -
رئيس البرلمان التونسي يتهم الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور -
أحمد كشري؛ الحكم كان هادئًا مع الأهلي وعصبي على لاعبي الإنتاج -
فؤاد السنيورة: لبنان مخطوفة من حزب الله.. والليرة فقدت 90% من قيمتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في

Print
"الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في السعودية "الربيّع" يروي ما لا تعرفه عن باكورة الموسوعات في

وثّق الموسوعي الأستاذ الدكتور "محمد الربيّع" باكورة الموسوعات في ، وتحدّث عن اهتمام حكام الدولة السعودية الأولى والثانية، وكذلك المكتبة الخاصة للملك عبدالعزيز - طيّب الله ثراه-.

قال في حديثه لذاكرة الوطن "دارة الملك عبدالعزيز": معروف أن العلماء غالبًا تجد لديهم مكتبات خاصة أو موقوفة، وكان لعلماء الدعوة مكتبات خاصة من أيام كانت الدرعية هي العاصمة للدولة السعودية الأولى، قبل أن تصبح الرياض عاصمةً للمملكة العربية السعودية".

وأضاف: تُعد أغلب الكتب شرعية ويعودون لها، ويضاف إلى ذلك أن هناك حركة في وقف الكتب، وتجد أشخاص رجال ونساء يشترون مخطوطًا ويوقفونه، ولكن بشروط مشددة".

وواصل "الربيّع": كان لحكام الدولة السعودية سواءً الأولى أو الثانية أو في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - اهتمام بالكتب، والذي توجد مكتبته الخاصة في دارة الملك عبدالعزيز التاريخية.

وواصل حديثه بقوله: كان هناك شخص مسؤول عن الكتب يوزعها أو يُهديها اسمه "إبراهيم الشايقي". وأكمل: إذا ذهبنا إلى المكتبات التجارية فكانت تقع غرب جامع الإمام تركي، ويوجد بها بعض الكتب الدينية أو الثقافية، ويغلب على ما يُباع فيها القرطاسية "الدفاتر والأقلام والمساطر".

وعن أكثر المكتبات القديمة شهرة وشعبية، قال "الربيّع": هناك مكتبة نالت شهرة منذ القدم، وتعود لـ"حنيشل بن عبدالله الحنيشل"، ويستورد الكتب من مكة المكرمة أو من والشام، وتعد غالبيتها شرعية أو تاريخية وجغرافية، وكان العلماء يأتون ويشترون منه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

منتخب مصر لكرة اليد والدنمارك بث مباشر فى اولمبياد طوكيو 2020

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كويكا تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في مصر

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

كيف احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أفضل اقتصاديات الشرق الأوسط؟.. مُحللة تُجيب

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبى و استراليا في أولمبياد طوكيو 2021