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"صحة عسير" تدشِّن مشروع تحديث أرشفة الصور الطبية لعدد من مستشفيات المنطقة

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"صحة عسير" تدشِّن مشروع تحديث أرشفة الصور الطبية لعدد من مستشفيات المنطقة "صحة عسير" تدشِّن مشروع تحديث أرشفة الصور الطبية لعدد من مستشفيات المنطقة
ضمن تحسين جودة الأداء لخدمات الأشعة بتكلفة تقدر بـ36 مليون ريال

دشَّن المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري مشروع تحديث أنظمة الأرشفة الإلكترونية للصور الطبية وإدارة نظم الأشعة لمستشفيات صحة عسير في (17) مستشفى، وربطها بمركز معلومات موحد، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ36479711 ريالاً.

يأتي ذلك في مشروع ضمن تحسين جودة الأداء لخدمات الأشعة؛ إذ تعد صحة عسير من أولى المديريات الصحية تطبيقًا لأنظمة أرشفة الصور الطبية بطريقة إلكترونية، تسهم في زيادة دقة التشخيص لخدمة المريض، إضافة إلى الاستفادة من خدمة تناقل صور الأشعة بطريقة توفر الجهد والوقت للمستفيد.

يُذكر أن مشروع الأرشفة الإلكترونية للصور الطبية (PACS) يعمل على تخزين الصور ذات الاحتياج لفترات طويلة، مع ضمان جودة الصور لتمكين الطبيب المعالج من الرجوع لها عند الحاجة بكل يسر سهولة، واستعراضها بسرعة عالية خلال مرحلة متابعة الحالة المرضية.صحة عسير وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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